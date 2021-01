BESSAN - Le Ccas de la ville de Bessan s'engage pour lutter contre l'isolement social avec Monalisa

A l’initiative d’Elodie Agulhon, conseillère municipale chargé de l’accompagnement social et éducatif, le Centre communal d’action sociale (Ccas) vient dernièrement d’adopter la charte Monalisa. Un nom culturel célèbre qui veut pourtant dire : Mobilisation nationale contre l’isolement des âgés. Une référence visant à préconiser, élaborer et porter des actions pour lutter contre l’isolement social.

Le Ccas s’y engage et lance un appel dans le cadre d’une démarche collaborative qui prend tout son sens en cette période ou les fragilités sociales et psychologiques sont accentuées par la crise sanitaire et les confinements. La ville souhaite donc développer le social de proximité déjà très fort. Dans ce cadre, la municipalité invite toutes les personnes volontaires à apporter leur soutien aux personnes isolées.

La démarche sera expliquée, sous réserve des possibilités sanitaires, lors d’une réunion d’information le vendredi 29 janvier 2021, à 14h30, à la salle des fêtes. Par la suite, les bénévoles souhaitant s’impliquer au sein de cette nouvelle équipe citoyenne pourront bénéficier d’une formation socle afin de les guider dans cette nouvelle aventure.

Les valeurs bessanaises bien ancrées permettent de faire vivre le village à tout niveau, alors le Ccas compte sur une diffusion de cette action. Même la plus petite contribution à la lutte contre l’isolement social est importante. Pour tous renseignements et première prise de contact, contacter Elodie Agulhon au 06 30 53 43 69 ou elodie.agulhon@gmail.com.