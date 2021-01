SETE - Report du recensement de la population 2021

Une partie de la population sétoise devait être recensée entre le 21 janvier et le 27 février 2021.

Dans le contexte d’épidémie de Covid-19, l’INSEE a décidé, à titre exceptionnel, de reporter l’enquête annuelle de recensement de la population 2021 à 2022.

En effet, la collecte sur le terrain de l’enquête de recensement entraîne de nombreux déplacements et contacts avec les habitants ; même si ceux-ci sont courts et limités, ils sont difficilement compatibles avec la situation sanitaire, quelle que soit son évolution d’ici à fin janvier 2021.

AUCUN AGENT RECENSEUR ne peut donc se présenter à ce titre entre le 21 janvier et le 27 février 2021 , et nous invitons les Sétois à la plus grande prudence face à d’éventuels démarchages à domicile.

Pour plus d’information, le service du Recensement de la mairie de SETE se tient à disposition aux numéros suivants : au 04 99 04 70 02, 04 99 04 70 21 ou 04 99 04 70 26.