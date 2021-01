SERIGNAN - Le Park Pro avance

Quand on a la chance d’avoir sur son territoire le Champion de France et d’Europe et la Championne de France en BMX park, on se doit de leur fournir le meilleur du meilleur pour qu’ils puissent continuer à s’entrainer à domicile.

La dalle du futur park pro, réservé aux entraînements de nos champions a été coulée hier. D’ici quelques semaines, les modules prendront place, posés par la société Hurricane. Cette dernière en profitera pour repeindre le park existant et lui rendre sa fraicheur initiale.

Ce nouvel équipement entre dans la première phase d’amélioration du skate park de Sérignan qui s’achève dans quelques jours. La piste de pump track, finalisée récemment, fait aussi partie de cette première phase.

Sérignan a la chance de bénéficier de la présence d’un Club sportif – Passion BMX – dont les membres font partie des meilleurs "riders" mondiaux, Laury Perez et Anthony Jeanjean en têtes d’affiche, mais aussi bien d’autres. En s’équipant, la Municipalité répond aux besoins déjà existants des champions qui vivent sur son territoire, et donne la possibilité à nos enfants de pouvoir apprendre, s’entraîner et progresser jusqu’à devenir eux-mêmes l’élite de demain.