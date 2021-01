HERAULT - Les dernières actus de notre partenaire Hérault Juridique et Economique

Revue de presse. Les dernières news du site Internet de notre partenaire Hérault Juridique et Economique, média d’information économique départemental.

A lire sur le site de notre partenaire Hérault Juridique et Economique

Notaires de l’Hérault, Me Gilles Gayraud : « assurer la sécurité juridique des Français avant tout »

Me Gilles Gayraud, président de la Chambre départementale des notaires de l’Hérault, dresse pour l’HJE un bilan de l’année 2020 et de ses enseignements, et évoque une année 2021 qui s’ouvre sur beaucoup d’incertitudes, pour la situation économique des Français mais également pour les notaires.

Propriétaire de chat : vous vous exposez à une amende de 750 € si votre chat n’est ni pucé ni tatoué

Le décret n° 2020-1625 du 18 décembre 2020, portant diverses mesures relatives au bien-être des animaux d'élevage et de compagnie, augmente l'amende infligée aux détenteurs de chats non identifiés.

Culture et métropole : la trajectoire montpelliéraine analysée par les Cahiers POPSU (PUCA)

La métropole de Montpellier fait l'objet du premier ouvrage de la collection « Les cahiers POPSU », qui s’inscrit dans un programme de recherche-action mené dans le cadre du volet Métropoles de la Plateforme d’observation des projets et stratégies urbaines, pilotée par le Plan urbanisme construction architecture (PUCA) et le ministère de la Transition écologique.

Insertion, de la prostitution au nettoyage : Solenciel s’implante à Montpellier

Après son succès grenoblois et lyonnais, Solenciel lance sa troisième agence à Montpellier en janvier 2021. Cette structure atypique propose à des jeunes femmes de quitter les réseaux de prostitution et d'assurer des prestations de nettoyage chez les professionnels.

Coup de cœur de la Galerie L’Heure H : Pièce montée, de Laurence Tran

En cette période où soutenir l'art est crucial, l'Hérault Juridique & Economique vous propose les coups de cœur de galeries d'art montpelliéraines.

Jean-Jacques Micoud nouveau directeur de l’Office de tourisme Béziers Méditerranée

L’OT Béziers Méditerranée pointe aujourd'hui en quatrième position sur 180 offices de tourisme homologués des 13 départements d’Occitanie, grâce au volume de son budget et de ses ressources humaines.