FRONTIGNAN LA PEYRADE - La Ville et la Région continuent à doter les élèves de masques, gratuitement !

Ce jeudi 7 janvier, la Ville et la Région Occitanie Pyrénées Méditerranée ont organisé une nouvelle opération de distribution gratuite de masques pédiatriques à destination des élèves des établissements élémentaires de la commune.

C’était une volonté forte du maire, Michel Arrouy et de la première adjointe déléguée à la ville éducatrice, Claudie Minguez, d’assurer la gratuité des masques de protection pour l’ensemble des enfants scolarisés du CP au CM2 sur la commune de Frontignan la Peyrade.

Après une première distribution organisée début novembre lorsque le port du masque est devenu obligatoire à l’école pour les élèves de plus de 6 ans, c’est à l’école élémentaire des Terres Blanches que Claudie Minguez et Marion Sacaze, inspectrice de l’éducation nationale/IEN, ont distribué ce jeudi matin, des masques en tissu (lavables 50 fois) aux élèves de deux classes (CP et CE1). Le reste des dotations a été confié aux directeur.trice.s des établissements qui organisent la répartition.

Avec cette deuxième distribution organisée aujourd’hui, la Ville et la Région Occitanie Pyrénées Méditerranée auront fourni au total deux masques à chacun des 1480 élèves scolarisés au sein des écoles élémentaires de la commune. Soit près de 3000 masques (moitié Région / moitié Ville) distribués, y compris à l’école privée Sainte-Thérèse.

Le coût de cette opération est de plus de 3000 € pour la municipalité de Frontignan la Peyrade qui remercie à nouveau la Région Occitanie Pyrénées Méditerranée et sa présidente, Carole Delga, pour le partenariat et leur contribution.