BESSAN - Guider et accompagner les demandeurs d'emploi de la commune de Bessan

En cette période totalement atypique, la recherche d’emploi s’avère encore plus préoccupante. Une cellule emploi a été constituée, en mairie, autour d’Hélène grenouillon, conseillère municipale déléguée. L’objectif de la cellule pour l’emploi est de maintenir du lien entre les demandeurs, les services publics et les employeurs. A cette fin, des permanences sont tenues en mairie. Un premier échange permet de mieux connaître les besoins personnels, d’être attentif aux offres et de mieux orienter si besoin.

La cellule a profité de l’année 2020, laquelle n’a pas permis la création d’ateliers collectifs ou de réunions d’information, pour tisser des liens encore plus forts avec l’ensemble des partenaires comme le pôle emploi, la mission locale d’insertion ou encore le plan local pour l’insertion et l’emploi de l’agglomération. Lors des permanences, Hélène Grenouillon peut cibler les éventuelles lacunes et diriger les demandeurs en fonction de leur âge ou de leurs besoins.

Si la mairie a bien conscience qu’elle n’est pas en mesure de trouver des emplois à chacun, elle œuvre pour que le maillage de toutes les structures soit la plus efficiente possible. Ainsi, elle souhaite aussi créer des liens avec l’ensemble des entreprises, artisans et commerçants susceptibles de proposer des emplois ou des lieux de stage. Si vous êtes entrepreneurs ou commerçants, n’hésitez pas à contacter la cellule emploi pour que nous puissions diffuser les offres et surtout les croiser avec la Cvthèque.

Pour contacter Hélène Grenouillon, il suffit de composer le 06 48 64 62 89 ou par mail à l’adresse suivante : h.grenouillon@bessan.fr.