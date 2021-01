AGDE - Escape game virtuel ce samedi 9 janvier 2021 par la société ForEvents

Si vous aimez les "Escape games", la société ForEvents vous propose de participer samedi 9 janvier à 20h30 à un escape game virtuel, organisé en soutien à l'Association Women Safe and Children laquelle lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants et notamment aux violences conjugales dont les chiffres ont fortement augmenté durant le confinement.

Pour en savoir plus et vous y inscrire cliquez sur le lien www.billetweb.fr/escape-game-virtuel