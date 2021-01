SERIGNAN - Merci à Anne-Marie et Christiane pour leur engagement bénévole à la Banque alimentaire

MERCI À ANNE-MARIE BOMBAL ET À CHRISTIANE CLAVERIE

Le 1er janvier, Anne-Marie Bombal et Christiane Claverie ont reçu chacune un bouquet, accompagné d’un mot de Roselyne Pesteil, adjointe aux affaires sociales et élue au CCAS.

Ce bouquet venait les remercier, de la part de Monsieur le Maire et des élus du CCAS, pour leur engagement en tant que bénévoles de la Banque alimentaire. Pendant plus de 20 ans, Anne-Marie et Christiane étaient présentes, tous les jeudis de 8h à 12h, pour distribuer une aide alimentaire aux familles sérignanaises démunies.

Toutes deux fortement investies, tant pour la Ville que dans le milieu associatif de la commune, c’est avec beaucoup d’émotion qu’elles ont annoncé devoir arrêter leur bénévolat. C’est ce "maudit virus" qui les a forcées à arrêter, elles n’ont plus l’âge de prendre des risques.

Roselyne Pesteil, très émue, les a chaleureusement remerciées pour ces longues années passées à ses côtés, pour leur générosité.

Elles auraient bien mérité de monter sur scène si la cérémonie des vœux avait pu avoir lieu à La Cigalière.

La ville tient donc ici à honorer publiquement l’engagement précieux d’Anne-Marie et de Christiane, mais aussi de tous ceux qui aident les personnes dans le besoin et qui œuvrent – souvent discrètement - à rendre la société plus juste.