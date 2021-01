FRONTIGNAN - Hexis va dynamiser son site grâce au Plan France Relance

Le maire de Frontignan La Peyrade Michel Arrouy, le préfet de l'Hérault Jacques Witkowski, Caroline Mateu, présidente d'Hexis, le préfet de Région Occitanie Etienne Guyot, et François Commeinhes, président de Sète Agglopôle Méditerranée.

Le jeudi 7 janvier 2021, le préfet de Région Etienne Guyot s'est rendu à Frontignan accompagné du préfet de l'Hérault Jacques Witkowski pour visiter le siège social de la société Hexis et remettre le panneau "France Relance" aux dirigeants de l'entreprise, Caroline et Clément Mateu.

Située à Frontignan, l’entreprise Hexis a été créée en 1989 par Michel Mateu, qui l’a transmise à ses enfants, Caroline et Clément, en 2016. Clément Mateu est le directeur général d’Hexis chargé du commerce et du marketing essentiellement, tandis que Caroline Mateu en est la présidente ; Michel Mateu, toujours très investi dans l’innovation, est devenu président d’honneur. Hexis est leader sur le marché de l’adhésivage de films PVC pour la publicité et la communication visuelle. « Du cœur de métier historique de la communication visuelle, nos films sont aujourd’hui des références mondiales dans le monde automobile ou du transport public. « , expliquent-ils.

L’entreprise frontignanaise a été sélectionnée dans le cadre du Plan France Relance et va bénéficier d’une subvention pour agrandir son site de production.