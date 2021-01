BESSAN - Un résultat satisfaisant malgré la crise sanitaire pour le Téléthon à Bessan

Depuis deux ans maintenant, l’association locale Bessan A Tous Cœurs pilote et assure l’organisation des animations, activités ou événements du Téléthon. Une coordination locale permettant de récolter des fonds en faveur de l’Afm-Téléthon et entièrement reversés au niveau départemental puis national. L’équipe vient de communiquer sur le bilan de l’édition 2020.

La somme de 2.136,70 euros a été récoltée malgré le contexte sanitaire et l’impossibilité de tenir les manifestations habituelles : loto, parcours de marche, ronde cycliste, tir à l’arc…. Elle se répartie de la manière suivante : 351,70 euros grâce à la quête sur le marché, 1.285,00 euros de dons de particuliers et d’associations et 500 euros de soutien exceptionnel du conseil municipal.

Bessan à tous cœurs tient à remercier toutes celles et tous ceux ayant contribué à ce résultat modeste mais qui a eu le mérite d’exister cette année. Les bénévoles donnent rendez-vous l’an prochain pour une édition 2021 que tous espèrent dans de meilleures conditions afin de venir en aide aux malades et à leurs familles.