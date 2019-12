MONTPELLIER : Les Chevaliers du fiel le 23 janvier 2020 au Zénith Sud

F. Productions :

LES CHEVALIERS DU FIEL

«CAMPING-CAR

FOR EVER»

JEUDI 23 JANVIER 2020 à 20h30

Zénith Sud MONTPELLIER

Après Croisière d’enfer et Noël d’enfer Monsieur et Madame Lambert achètent enfin un camping-

car et se lancent dans l’aventure ...

Et quelle aventure ! Ou va-t-on dormir ce soir ? Combien va-t-on consommer de carburant dans

les côtes et de rosé à l’arrêt ?

Après la croisière et le noël, les deux must de l’humour en France de ces dernières années, les

Chevaliers du Fiel vous embarquent dans la saga du camping-car ...fou rire For Ever garanti.

Ecrit par Eric Carrière

Avec Eric Carrière et Francis Ginibre

Tarifs

59€ Carré or parterre numéroté

49€ Gradin numéroté catégorie 1

41€ Gradin numéroté catégorie 2

35€ Gradin numéroté catégorie 3

Renseignements et réservations

INFOLINE : 04.67.50.39.56

POINTS DE VENTE HABITUELS

FNAC / CARREFOUR / CARREFOUR MARKET/GEANT / MAGASINS U / INTERMARCHE

0.892.68.36.22 (0.34 € /min) www.fnac.com / www.francebillet.com

AUCHAN / LECLERC / CORA / CULTURA / 0.892.39.01.00 ( 0.34 € /min)

www.ticketmaster.fr

www.billetreduc.com

www.vincentribera-organisation.com