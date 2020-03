LE CAP D'AGDE - Zize La Famille Mamma Mia le 23 avril 2020 au Palais des Congrès : PLACES A GAGNER

Samuel Ducros Productions et Vincent Ribera Organisation présentent :

ZIZE

«LA FAMILLE MAMMA MIA !!!»

JEUDI 23 AVRIL 2020 - 20H30

Palais des Congrès

CAP D'AGDE

Zize « La Famille Mamma mia », rires assurés pour toute la famille !

Zize la marseillaise, totalement déjantée, mi-cagole, mi-bourgeoise, va marier son fils. Autoritaire, envahissante, elle compte bien tout organiser pour faire de cette journée mémorable le « mariage du siècle ». Rien ne lui fait peur, si ce n’est sa future belle-fille accompagnée de sa mère qui ne risquent certainement pas de se laisser faire. Gags en séries, quiproquos, Zize saura-t-elle embarquer sa belle- famille dans ses aventures pagnolesques ? Tout y passe, du choix du traiteur, aux tenues de cérémonie, en passant par les cadeaux et la fameuse liste des invités. Drolatiques, surréalistes, les rebondissements abondent avec de grands moments « Pagnolesques », des dialogues bien trempés, une Zize en grande forme et sur son 31.

Comme dit le dicton « Les amis on les choisit, la famille on la subit ».

1h10 de rire garanti, avec des personnages loufoques et variés, de cette charmante mais pas moins

allumée famille des tronches en biais.

Tarif

25€ Place numérotée

Renseignements et réservations

INFOLINE : 04.67.50.39.56 - ET POINTS DE VENTE HABITUELS

FNAC / CARREFOUR / CARREFOUR MARKET / GEANT / NUGGETS / HYPER-SUPER U /

INTERMARCHE 0.892.68.36.22 (0.34 € /min) www.fnac.com / www.francebillet.com

AUCHAN / LECLERC / CORA / CULTURA / 0.892.39.01.00 (0.34 € /min) www.ticketmaster.fr

www.billetreduc.com

www.vincentribera-organisation.com