LE CAP D'AGDE - Ballet "Giselle" le 19 janvier 2020 au Palais des Congrès : PLACES A GAGNER

Ballet proposé au Palais des Congrès.



Livret de Théophile Gautier et Jules-Henri Vernoy De Saint-Georges, d'après Heinrich Hein



Musique d'Adolphe Adam



> avec le ballet du Capitole, chorégraphie et mise en scène, Kader Belarbi

> décors, Thierry Bosquet, lumières, Sylvain Chevallot, costumes, Olivier Bériot

> production, Théâtre du Capitole, directeur artistique, Christophe Ghristi, administratrice générale, Claire Roserot de Melin, directeur de la danse, Kader Belarbi

Ballet du Capitole

> maîtres de ballet, Minh Pham et Stéphane Dalle, pianiste, Raúl Rodriguez Bey, régie du ballet, Frédérique Vivan, diffusion, Antoine de Froberville, dramaturgie, Carole Teulet, secrétariat, Bénédicte Fourment, costumière, Aline Perros



45 danseurs sur scène pour un chef d’oeuvre...



Créé en 1841 à Paris, Giselle demeure la quintessence du ballet romantique, de par sa virtuosité mais aussi son mystère, sa douceur et sa mélancolie. À l’origine, un poème de Victor Hugo et la prose de Heinrich Heine.



L’histoire se déroule à l’automne, pendant la fête des vendanges. Giselle, une jeune paysanne, est amoureuse de Loys, qui n’est autre que le duc de Silésie travesti, Albrecht. Le prince promet à la belle Giselle de l’épouser mais celle-ci, apprenant qu’il est fiancé à une autre, sombre dans la folie.



Considéré comme l'un des plus beaux joyaux de l’histoire de la danse, Giselle marque l’apogée d’une nouvelle esthétique et n’a cessé, depuis 160 ans, d’être régulièrement présenté dans tous les pays du monde.



Avec un entracte de 30 mn



Réservation obligatoire. Billetterie en ligne à partir du 23 septembre 2019.

Tarifs

Prix minimum Prix maximum Plein tarif

Adulte 35.00 € Plein tarif

Carte Mirabelle, CE, Agathois + 60 ans 32.00 € Plein tarif

Jeune jusqu'à 20 ans, étudiant, minimas sociaux, intermittent du spectacle 14.00 € Plein tarif

Enfant jusqu'à 12 ans 10.00 € Tarif abonné

Adulte 28.00 € Tarif abonné

Carte Mirabelle, CE, Agathois + 60 ans 26.00 € Tarif abonné

Jeune jusqu'à 20 ans, étudiant, minimas sociaux, intermittent du spectacle 12.00 € Tarif abonné

Enfant jusqu'à 12 ans 8.00 €

PLACES A GAGNER DANS NOTRE RUBRIQUE JEUX CONCOURS

Restez connectés à l'actu locale en vous connectant quotidiennement sur herault-tribune.com

ou en téléchargeant dès maintenant l'application gratuite sur vos smartphones et tablettes