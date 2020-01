Représentation proposée au Palais des Congrès.



Adaptation, Marc-Gilbert Sauvajon



Molière du comédien dans un second rôle



> avec Nicolas Briançon, Anne Charrier, Sophie Artur, Alice Dufour, François Vincentelli

> mise en scène, Nicolas Briançon assisté de Pierre Leleu

> décors, Jean Haas assisté de Bastien Forestier, lumières, Franck Brillet

> musique, Gérard Daguerre

> costumes, Michel Dussarat assisté d’Aimée Blanc, perruques et maquillage, Michèle Bernet

> production, Arts Live Entertainment Richard Caillat



Piques et répliques savoureuses pour une rencontre sucrée-salée



Animateur-vedette de télévision, marié depuis 15 ans à Liz, qu’il trompe avec de nombreuses maîtresses, Hugh Preston confie un soir à sa femme qu’il sait qu’elle a un amant. Au pied du mur, elle lui avoue sa liaison et son départ avec le nouvel homme de sa vie le dimanche suivant. Hugh offre alors à sa femme de se faire prendre en flagrant délit d’adultère au domicile conjugal avec sa secrétaire, afin que tous les torts soient à sa charge.

Dans le même temps, il invite l’amant à passer le week-end à la maison afin de régler les questions du divorce...



Réservation obligatoire. Billetterie en ligne à partir du 23 septembre 2019.

Tarifs

Prix minimum Prix maximum Plein tarif

Adulte 35.00 € Plein tarif

Carte Mirabelle, CE, Agathois + 60 ans 32.00 € Plein tarif

Jeune jusqu'à 20 ans, étudiant, minimas sociaux, intermittent du spectacle 14.00 € Plein tarif

Enfant jusqu'à 12 ans 10.00 € Tarif abonné

Adulte 28.00 € Tarif abonné

Carte Mirabelle, CE, Agathois + 60 ans 26.00 € Tarif abonné

Jeune jusqu'à 20 ans, étudiant, minimas sociaux, intermittent du spectacle 12.00 € Tarif abonné

Enfant jusqu'à 12 ans 8.00 €

