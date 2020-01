Spectacle proposé au Palais des Congrès;



avec Marc Lavoine (chant), Édouard Marie (basse), Mathieu Pigné (batterie), Darko (guitare), Alain Lantry (claviers)

production, Auguri Productions



Touché en plein coeur



Marc Lavoine est un artiste qui ne cesse de surprendre et d’émouvoir.



Après des rôles marquants sur les planches ou les écrans, après un premier roman autobiographique plébiscité par les lecteurs, son retour à la chanson est celui d’un artiste au désir immense d’absolu, de vérité et de retrouvailles avec son public.



Son superbe album "Je reviens à toi", et le spectacle total qui l’accompagne, placent ces retrouvailles sous le signe de l’émotion et de la joie.



Tarifs

Prix minimum Prix maximum Plein tarif

Adulte 40.00 € Plein tarif

Carte Mirabelle, CE, Agathois + 60 ans 36.00 € Plein tarif

Jeune jusqu'à 20 ans, étudiant, minimas sociaux, intermittent du spectacle 22.00 € Plein tarif

Enfant jusqu'à 12 ans 12.00 € Tarif abonné

Adulte 32.00 € Tarif abonné

Carte Mirabelle, CE, Agathois + 60 ans 28.00 € Tarif abonné

Jeune jusqu'à 20 ans, étudiant, minimas sociaux, intermittent du spectacle 18.00 € Tarif abonné

Enfant jusqu'à 12 ans 10.00 €