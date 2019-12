PALAVAS - Les décaféinés "lancent une machine" le 18 janvier 2020 à la salle Bleue : PLACES A GAGNER

VINCENT RIBERA ORGANISATION

EN ACCORD AVEC CHRISTOPHE MEILLAND PRESENTE

LES DECAFEINES



LE SAMEDI 18/01/2020 À 20H30 - SALLE BLEUE - PALAVAS LES FLOTS

Si la plupart des amis se retrouvent dans un bar, Rémi et Clément eux se retrouvent à la laverie…

tous les jours ! Non seulement pour laver leur linge, mais aussi pour refaire le monde.

Mais ils vont se mettre à envisager un autre quotidien, un avenir dans lequel ils auraient du succès et de quoi s’acheter une machine à laver.

Du pré-lavage au séchage, ces deux amis naïfs décident de former un duo d’humoristes, mais ils ne sont pas d'accord sur les sujets qu’ils vont aborder. Doit-on rire des migrants ou des bateaux gonflables de mauvaise qualité ? Des tables basses ou du racisme ? Ils imaginent alors des sketchs tous plus improbables les uns que les autres.

Tomberont-ils d’accord ? Si non, leur duo risque d’être compromis.

A moins que...

Rejoignez-les à la laverie le temps d’un spectacle absurde mêlant sketchs et chansons, en passant par des chorégraphies à ne surtout pas refaire chez vous.



Le saviez-vous ?

Rendu célèbre par l'émission de Laurent Ruquier "On n'demande qu'à en rire" sur France 2, voici le retour du duo comique "Les Décaféinés».