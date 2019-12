BEZIERS - Jason Brokerss dans 21ème seconde au Zinga Zanga le samedi 18 janvier 2020

JASON BROKERSS "21 EME SECONDE" - 20H30

SAMEDI 18 JANVIER 2020



“Quand tu rencontres quelqu’un pour la première fois,

inconsciemment, en 20 secondes la personne se fait un avis sur

toi, décide si tu es quelqu’un de bien ou pas.

Moi j’ai une étape en plus. Avant de prouver que je suis quelqu’un

de bien, je dois d’abord prouver que je ne suis pas quelqu'un de

pas bien. 20 secondes c’est pas beaucoup alors que ... j’ai rien à

voir avec tout ça d'accord !

Maintenant que tu as mis 20 secondes à lire ça, on peut

commencer à parler d’autres choses. Discutons !”

Tarif : 29.50 € Place numérotée