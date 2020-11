TANGUY PASTUREAU "N'EST PAS CELEBRE" -

au Zinga Zanga le

samedi 5 décembre 2020 à 20h30



"Être une star, ça paraît fabuleux. Sauf que ça ne l'est pas.

La célébrité est une galère sans nom.

Tanguy Pastureau vous raconte les déboires des célébrités

d'hier et d'aujourd'hui et vous démontre l'intérêt de rester un

anonyme.

Retrouvez Tanguy Pastureau du lundi au vendredi à 12h07

sur France Inter dans "La Bande Originale" de Nagui avec sa

chronique "Tanguy maltraite l'info" ainsi que tous les

dimanches sur C8 dans "Les Terriens du dimanche" aux

côtés de Thierry Ardisson.

Tanguy sera également en librairie dès le 03 mai 2018 avec

"Une année en macronie" aux éditions Michel Lafon

Tarif : 29.50€ Place numérotée