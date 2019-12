CIGARETTE - Mais qui a encore envie de fumer ?

Le nombre de décès dus au tabac en France représente annuellement 60 000 personnes. Outre ce chiffre impressionnat, le tabac cause 21 maladies chroniques, dont l'asthme, le diabète et la dysfonction érectile. Les fumeurs ont une probabilité plus élevée de développer ou d'aggraver des problèmes de santé psychologique comme l'anxiété, la dépression, la nervosité, etc.

Les méfaits du tabagisme sont innombrables : cancer, bronchite chronique obstructive, maladies cardiovasculaire, prématurité mais également altération de la peau, du moral et de la libido…

Envie de décrocher ? C'est le moment où jamais.

Depuis le 1er novembre, c'est le top départ du mois sans tabac, le site du ministère de la Santé vous donne des conseils pratiques pour arrêter.

Avec cette nouvelle hausse, un paquet de cigarettes coûte en moyenne 9,10 euros.

Le gouvernement assume