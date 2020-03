PALAVAS - Lucas "au coeur de la chanson française" le 4 avril 2020 au Théâtre Salle Bleue : PLACES A GAGNER

Samuel Ducros Production et Vincent Ribera Organisation présentent :

LUCAS AU COEUR DE LA CHANSON FRANCAISE

SAMEDI 4 AVRIL 2020 20H30

Théâtre Salle Bleue PALAVAS

Lucas revisite avec brio, les grandes chansons françaises, qu'il fait voyager à travers le monde depuis la sortie de son nouvel album "Au coeur de la chanson française".

Après le 1er concert et son succès retentissant, découvrez à Palavas les Flots, la 1ère du spectacle chorégraphié et les nouvelles chansons : Champs Elysées, Les Corons....

Un show de lumières, 4 danseuses, les musiciens et la voix de Lucas capable de s'adapter aux exigences d'un répertoire riche et varié pour un voyage rempli d'émotion et de bonheur durant plus d'1h30...

Tarif

15 € Placement libre

Renseignements et réservations

INFOLINE : 04.67.50.39.56

ET POINTS DE VENTE HABITUELS

