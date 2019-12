PUB TV - Dorénavant, la pause pipi pendant les publicités va être compliquée !

A partir de 2020, la pause pipi pendant les spots publicitaires va être difficile à gérer.

Un nouveau format de spots publicitaires

En effet, les régies publicitaires des groupes M6 et Canal+ commercialiseront début 2020 des écrans publicitaires plus courts, d'une minute maximum, comme le rapporte Stratégies.

Finis donc, en partie, les tunnels publicitaires de plusieurs minutes et la pause pipi qui allait avec !

Les deux groupes vont effectivement inaugurer des écrans composés de trois spots publicitaires maximum et d'une durée inférieure à une minute. Un premier test a eu lieu sur M6 entre le 7 et le 10 octobre avec la diffusion d'un écran publicitaire d'une minute durant Scènes de ménage. A terme, ce type de spot publicitaire devrait être déployé à raison d'une fois par jour et en prime time. Le téléspectateur sera prévenu par un message écrit, "votre programme revient dans moins d'une minute", le poussant ainsi à ne pas quitter son téléviseur.

Du côté de Canal+, l'écran sera déployé sur les trois chaînes (Canal+, C8, CStar) à raison d'une fois par jour entre 19h et 21h. Pour les deux groupes, au-delà de l'expérience du téléspectateur, l'intérêt sera évidemment tarifaire. Ainsi, chez M6, ce spot d'une minute sera commercialisé jusqu'à 45% plus cher qu'un spot classique. Du côté de chez Canal+, l'augmentation devrait tourner autour de 25%.

Une nouvelle stratégie qui n'est pas donc pas tout à fait désintéressée...