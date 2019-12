NOËL - Quelle est l’adresse du Père Noël pour les enfants qui veulent lui écrire ?

Quelle est l’adresse du Père Noël pour les enfants qui veulent lui écrire ? En 2019, comme chaque année depuis 1962, le groupe La Poste rouvre début novembre. Situé à Libourne le secrétariat du Père Noël (le vrai) répondra aux lettres qui lui sont adressées.

Plusieurs dizaines de lutins et lutines vont s’affairer au secrétariat du Père Noël de La Poste situé à Libourne en France. A partir du mercredi 6 novembre 2019, ils répondront aux enfants qui auront pris le soin d’écrire à l’adresse du Père Noël. L’occasion de ce petit mot est importante pour exprimer ce qu’ils ont dans le cœur. Et l’envoi du courrier est gratuit !

Différentes adresses du Père Noël possibles pour lui écrire en 2019

Pour que la lettre de votre enfant parvienne au Père Noël, il faut juste en faire mention dans l’adresse. Ainsi toutes ces lettres arriveront à Libourne dans le département de la Gironde.

Voici plusieurs exemples d’adresses pour écrire au Père Noël. A vous de choisir celle que vous souhaitez utiliser.

Père Noël

1 Rue du Ciel étoilé

Pôle Nord Tous les courriers arriveront,

car il suffit d’indiquer qu’ils

sont adressés au Père Noël.

Papa Noël

Route des nuages

Dans le grand Nord Monsieur le Père Noël

Avenue des Rennes

Laponie Père Noël

33500 Libourne

France

Quel texte votre enfant a-t-il écrit sur sa lettre au Père Noël ?

Très souvent écrire un lettre au Père Noël est synonyme de faire une liste de jouets après avoir feuilleté les catalogues de jeux. C’est l’occasion de proposer à votre enfant ou petit-enfant d’exprimer ses émotions à l’attention de ce tendre bonhomme rouge.

Pas besoin de timbrer la lettre à l’adresse du Père Noël

Il n’est pas nécessaire d’apposer un timbre rouge ou vert sur la lettre au Père Noël. C’est un service gratuit. Mais pour faire plus vrai vous pouvez tout de même coller pour le moins une vignette autocollante quelconque ou un vrai timbre et même de collection. C’est tout de même chouette que le bonhomme rouge et blanc puisse avoir dans sa collection le beau timbre de votre enfant.

Le secrétariat du Père Noël restera ouvert jusqu’au 17 décembre 2019. Mais le plus tôt sera le mieux. Car les enfants le savent bien pour la journée de 24 décembre Il sera très mais alors vraiment très occupé pour faire sa grande tournée de Noël.

Le Père Noël de La Poste a une adresse Internet aussi

Bien sûr, même si c’est moins poétique, car c’est souvent la première lettre que les enfants rédigent et postent dans une boîte aux lettres. Mais le Père Noël est également joignable via internet à l’adresse suivante : pere-noel.laposte.fr.

En 2018, plus 1,1 million de bambins plus ou moins grands ont écrit leur lettre. La modernité passant par là, 94 000 d’entre-eux l’ont fait par voie électronique, selon le site prixdutimbre.fr

Ne pas oublier l’adresse de retour pour la réponse du Père Noël

Le Père Noël voit tout et sera très content de lire tous les messages.

Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez envoyer une copie de votre courrier au journal par mail à redaction@herault-tribune.fr. Les plus belles lettres seront publiées...