MARSEILLAN - Le programme du Village de Noël 2019

Du 7 décembre 2019 au 1er janvier 2020 La Magie de Noël sera au rendez-vous.

Tous les jours de 10h et 22h, la ville de Marseillan vous invite à découvrir les multiples animations gratuites pour petits et grands : la crèche vivante animée, la maison du Père Noël et le Village de Noël avec ses 30 chalets proposant leurs produits de fête !

Samedi 7 décembre

17h – Arrivée du Père Noël et parade par la Compagnie Bamboleo

Echassiers, danseurs, acrobates, magiciens et clowns accompagneront le père Noël jusqu’au village – Départ de l’Esplanade du port

18h – Ouverture officielle du Village de Noël

Ouverture de la crèche et du Village de Noël – Place Carnot et Place de la République

Dimanche 8 décembre

14h > 18h – Promenade en Petit Train

Le Petit Train vous fait découvrir la Ville – Départ Parvis de la médiathèque

18h > 20h – Animation musicale avec la Pena Bella Ciao

Place de la République

Mercredi 11 décembre

15h – Spectacle enfant ‘La cigale et la fourmi’ – Théâtre Henri Maurin

14h > 18h – Ateliers « Créations de Noël »

Découpage, collage, bricolage. Venez fabriquer des belles décorations de Noël – Animation enfant – Place de la République

Vendredi 13 décembre

17h30 > 19h30 – Animation musicale de Batucada avec le groupe Badaüe

Place de la République

Samedi 14 décembre

10h > 18h – Construis un mini Village de Noël

Animations pour enfants et construction de cabanes en bois

Rue du Général de Gaulle

18h – Concert Gospel

Le gospel Harmony vous invite à (re)découvrir cette musique de partage, d’échange et d’humilité.

Eglise St Jean Baptiste

Dimanche 15 décembre

14h > 18h – Promenade en Petit Train

Le Petit Train vous fait découvrir la Ville – Départ Parvis de la médiathèque

14h > 19h – Animation musicale avec Les Mozdrums

Fanfare lumineuse et musiciens scintillants, la troupe Mozdrums bat le pavé au son de leurs rythmes de percussion avec leurs effets de lumières ! – Place de la République

Mercredi 18 décembre

14h > 18h – Atelier maquillage pour enfants

Place de la République

14h > 18h – Structures gonflables

Faucheuse mécanique et jeux de tir, des animations interactives à partager pour les petits et les grands ! – Place de la République

18h – Chorale des enfants du « KT de Marseillan » de l’Eglise Saint Jean-Baptiste –

Place de la République

Vendredi 20 décembre

18h > 20h – Animation musicale avec Batuca Nostra

Percussions brésiliennes – Place de la République

Samedi 21 décembre

14h > 17h – A la découverte des jeux en bois traditionnels

20 jeux en bois à découvrir et partager – Place de la République

15h > 17h – Spectacle ‘Aux rythmes de noël’

Spectacle interactif pour enfants – Préparez la venue du père Noël avec des chansons et des rires – Place de la République

Dimanche 22 décembre

15h – Défilé de feu « Errance enflammée »

Des jongleurs cracheurs de feu dans une ambiance festive et chaleureuse.

17h – Spectacle « Feu acoustique »

Performance chorégraphiée de cracheurs de feu en musique

18h – Spectacle de feu « Firdawa »

De la danse, du feu jonglé et craché, des percussions, de la flûte, de la guimbarde et un final de pyrotechnie

14h > 18h – Promenade en Petit Train

Le Petit Train vous fait découvrir la Ville – Départ Parvis de la médiathèque

Lundi 23 décembre

14h > 18h – Atelier maquillage pour enfants

Place de la République

14h > 18h – Parade des peluches en musique

Place de la République

Mardi 24 décembre

21h30 – Messe de Noël

Eglise Saint Jean-Baptiste

Jeudi 26 décembre

10h > 18h – Démonstration de « Sculpture sur bois »

Le sculpteur sur bois Gérard Saez réalisera une œuvre en bois représentant un élément emblématique de notre ville – Place de la République

16h > 18h – Spectacle ‘Un tour du monde pour le père Noël’

Spectacle interactif pour enfants – Des géants de pierre islandais au Japon, en passant par le Machu Picchu ou l’Afrique, une expédition fantastique remplie de légendes, d’histoires et de rencontres inattendues – Théâtre Henri Maurin

Vendredi 27 décembre

10h > 18h – Démonstration de « Sculpture sur bois »

Le sculpteur sur bois Gérard Saez réalisera une œuvre en bois représentant un élément emblématique de notre ville – Place de la République

14h > 17h – Atelier « Sculptures sur bois » pour enfants

Venez–vous essayer à la sculpture sur bois – Place de la République

14h > 17h – A la découverte des jeux en bois traditionnels

20 jeux en bois à découvrir et partager – Place de la République

Samedi 28 décembre

14h > 18h : Renne mécanique et jeux gonflables

Qui restera assis le plus longtemps sur le Renne de Noël ? Petits et grands pourront s’affronter afin de faire le meilleur temps ! Des jeux gonflables feront également le bonheur des plus petits – Place de la république

17h – Concert : Quatuor vocal classique par l’orchestre Paul Selmer

Eglise St Jean Baptiste

Dimanche 29 décembre

14h > 18h – Promenade en Petit Train

Le Petit Train vous fait découvrir la Ville – Départ Parvis de la médiathèque

17h > 19h – Parade ‘La princesse des glaces’

La princesse des glaces et ses pingouins musiciens quittent le pays du grand froid pour rendre visite à tous les enfants – Place de la République

Lundi 30 décembre

14h > 18h – Parade des peluches en musique

Place de la République

Mercredi 1er janvier 2020

18h00 – Ouverture de la Nouvelle Année par Monsieur le maire, suivi du Premier Feu d’artifice 2019

Place de l’église