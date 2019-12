Miss France 2020 - La mobilisation est forte derrière la candidate montblanaise Lucie Caussanel

Cela pourrait une soirée qui marquera à jamais la charmante commune héraultaise de Montblanc.

Le 14 décembre prochain, Marseille devient la capitale de la beauté le temps d'un soir. La 90 ème Miss France sera élue au Dôme de Marseille. 30 candidates issues des territoires métropolitains et de la France d'outre-mer concourrent cette année.

Pour la première fois, 15 Miss seront sélectionnées pour les demi-finales et soumises ensuite au vote du public.

Le Languedoc-Roussillon sera représentée par l'héraultaise Lucie Caussanel .

Après avoir décroché le titre de Miss Béziers 2019, Lucie Caussanel a remporté l'élection régionale de Miss Languedoc-Roussillon 2019 le 3 août 2019, à Vias.

Originaire de Montblanc, dans l'Hérault, Lucie est âgée de 18 ans et mesure 1,80 m. Titulaire d'un baccalauréat scientifique, elle s'est ensuite inscrite en première année de médecine avant de mettre ses études entre parenthèses pour se concentrer sur les concours de beauté.

Si aujourd’hui la jeune femme est très heureuse de faire partie des 30 prétendantes à la couronne de Miss France 2020, au départ, elle ne voulait pas se présenter au concours de Miss Béziers, ni de Languedoc-Roussillon.

«Finalement, trois jours avant l’élection de Miss Béziers, mes sœurs m’ont inscrite et m’ont un peu mise devant le fait accompli. Je n’avais plus d’autre choix que de m’y présenter. Et tout s’est bien passé puisque j’ai été élue. Je leur suis extrêmement reconnaissante !», a-t-elle confié au Midi Libre.

«Miss France, ça évoque énormément de choses, donc se dire que l’on va y participer c’est génial. Je me dis aussi que ça va me permettre de véhiculer certains messages qui me tiennent à cœur», a ajouté Lucie Caussanel, qui succède à Lola Brengues, Miss Languedoc-Roussillon 2018, et espère suivre les pas de l'autre enfant du pays, Alexandra Rosenfeld, élue Miss Languedoc 2005, puis Miss France 2006 et Miss Europe 2006.

Tout un village derrière elle

Le soir de l'élection, elle pourra compter sur la mobilisation de tout son village puisque la commune a décidé de retransmettre en direct la cérémonie depuis la salle des fêtes.

Alors pour soutenir la candidate héraultaise, donnons nous tous rendez-vous

Samedi 14 décembre à 20h30 Salle de Fêtes de Montblanc