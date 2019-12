LE CAP D'AGDE - Et si vous passiez le réveillon de la Saint Sylvestre avec Clara Morgane ?

Clara Morgane est la la marraine du Casino Barrière du Cap d'Agde. On s'en souvient, la célèbre animatrice de télévision, chanteuse et mannequin française était présente au Cap d'Agde le jeudi 20 septembre 2018 à l'occasion de l'inauguration officielle du nouveau Casino Barrière.

Le Cap d'Agde n'est pas une terre inconnue pour Clara Morgane puisqu'elle y a passé une partie de sa jeunesse en saison estivale.

Un réveillon de la Saint Sylvestre placé sous le charme

Clara signera son grand retour au Cap d'Agde à l'occasion du réveillon de la Saint-Sylvestre. Elle sera la maîtresse de cérémonie, le fil rouge de la soirée organisée par le Casino Barrière. Au programme, un menu en cinq services et un spectacle cabaret, en version jazzy "I'm So Excited" et un show de grande illusion avec plusieurs interactions avec le public et le magicien-humoriste Mr Marvelous.

Un "lap dance" sera également présenté par l'acrobate Coralie Pere, championne de France de Pole-Dance, qui effectuera une démonstration de très haut niveau.

De la gastronomie, du charme et du spectacle à réserver sans tarder

Menu en 5 services :

Champagne et petits fours

Amuse bouche : La Cerise de Foie Gras sur le Gâteau

Entrée : La Langouste Coco, Coriandre et Mangue

Poisson : Le Lieu Jaune

Trou Normand

Le Chapon aux Cèpes

La Sphère Chocolat, Poires Tonka

eaux, vins et Champagne à discretion

Dîner Spectacle suivi d'une séance de dédicace avec l'artiste.

à partir de

169€