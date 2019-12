AGDE - Les produits de la ferme dans vos assiettes avec la maison du terroir français !

Régulièrement, la rédaction d'hérault-tribune se propose de mettre en lumière des entreprises locales innovantes ou créatrices d'emplois.

Cette semaine, nous vous proposons de partir à la découverte de la Maison du Terroir Français, un endroit qui sent bon les fermes d'occitanie !

Les produits de la ferme dans vos assiettes

Il y a parfois des belles idées que l'on imagine et il y a celles que l'on mène jusqu'au bout, tellement l'envie de les réaliser sont forte.

C'est un peu ce qui est arrivé un soir d'été à la famille agathoise BES / SEJALON avec l'envie de créer une épicerie regroupant les produits des fermes d'occitanie !

Aussitôt pensé, aussitôt réalisé, Benoit, Sandy et leurs filles Romy, Elodie et Lucy se lancent dans l'aventure.

Armés d'une énergie communicative et de l'envie de proposer une offre de produits sains issus d'une agriculture saine et raisonnée, la famille se lance dans une tournée des fermes du terroir, à commencer par celles de l'Hérault, de l'Aude, du Gard et plus largement d'Occitanie. Elle y sélectionne les meilleurs produits.

Des produits 100% producteurs français

A la clé, des produits de la ferme, en circuits courts, écologiques et économiques, du goût et des prix attractifs pour ces produits fermiers de qualité dans une décoration authentique et chaleureuse.

A découvrir sans tarder ...

La Maison du Terroir Français

1, Rue Père Jean-Baptiste Salles

(Z.I des 7 fonts) 34 300 AGDE

04 67 76 70 85 - contact@lamaisonduterroirfrancais.com

Du lundi au samedi de 9h00 à 19h00