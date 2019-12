INSOLITE - Des agathois champions du monde dans des disciplines hors du commun !

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 se profilent et les plus grands compétiteurs de la planète se préparent de longues dates à cette compétition internationale. En parallèle, des agathois s'entraînent dans l'ombre en attendant que leurs disciplines soient officiellement reconnues.

Des agathois dans les starting-block

La famille Galy, bien connue au Cap d'Agde en tant que menuisiers de talent, s'entraîne depuis plus de 20 ans non sans un certaine assiduité dans la discipline des OFNI, les célèbres Objets Flottants Non Identifiés dont la dernière course s'est déroulée au Grau d'Agde.

Cette discipline qui nécessite ingénoisité et force musculaire n'est pas encore reconnue comme sport officiel des J O mais une demande très officielle aurait été faite par Roland, le patriarche de la famille qui compte bien remettre son titre en jeu sur la Seine face à Tour Eiffeil en 2024.

Une autre famille agathoise semble plutôt se préparer aux prochains JO d'hiver qui se dérouleront en Chine en 2022. Dans la discrétion mais de manière tout aussi efficace, la famille Monchaux vient de sortir ses premières armes du coté d'Albi, lors du très officiel championnat du monde de pulls moches qui s'est déroulé dernièrement à Albi, avec à la clé un titre de vice-champion du monde.

De quoi arriver en bonne position dés que cette discipline sera elle aussi reconnue par le comité olympique.

En attendant, une autre compétition pourrait bien voir le jour du coté du Cap d'Agde dès l'an prochain : la première course d'Ofni avec des équipages en maillots moches !

Affaire à suivre...