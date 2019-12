MARSEILLAN - La Magie de Noël est au rendez-vous

A Marseillan, il y a des traditions qui ne se manquent pas !

Et en matière d'animations lors de la magie de Noël, la commune a mis la barre haute depuis de nombreuses années à tel point que son marché de Noël attire une foule de plus en plus nombreuse au cœur de la vieille ville.

Du samedi 7 décembre 2019 au mercredi 1er janvier 2020, venez découvrir les multiples animations gratuites pour petits et grands, la crèche vivante animée, la maison du Père Noël et le Marché de Noël avec ses 30 chalets proposant leurs produits de fête !

Tous les jours de 10h et 22h, la ville de Marseillan vous invite à découvrir les multiples animations gratuites pour petits et grands : la crèche vivante animée, la maison du Père Noël et le Village de Noël avec ses 30 chalets proposant leurs produits de fête !

Samedi 7 décembre

17h – Arrivée du Père Noël et parade par la Compagnie Bamboleo Echassiers, danseurs, acrobates, magiciens et clowns accompagneront le père Noël jusqu’au village – Départ de l’Esplanade du port

18h – Ouverture officielle du Village de Noël Ouverture de la crèche et du Village de Noël – Place Carnot et Place de la République

Dimanche 8 décembre

14h > 18h – Promenade en Petit Train Le Petit Train vous fait découvrir la Ville – Départ Parvis de la médiathèque

18h > 20h – Animation musicale avec la Pena Bella Ciao - Place de la République

Mercredi 11 décembre

15h – Spectacle enfant ‘La cigale et la fourmi’ – Théâtre Henri Maurin. Gratuit.

14h > 18h – Ateliers « Créations de Noël » Découpage, collage, bricolage. Venez fabriquer des belles décorations de Noël – Animation enfant – Place de la République

Vendredi 13 décembre

17h30 > 19h30 – Animation musicale de Batucada avec le groupe Badaüe - Place de la République

Samedi 14 décembre

10h > 18h – Construis un mini Village de Noël Animations pour enfants et construction de cabanes en bois - Rue du Général de Gaulle

18h – Concert Gospel Le gospel Harmony vous invite à (re)découvrir cette musique de partage, d’échange et d’humilité - Eglise St Jean Baptiste

Dimanche 15 décembre

14h > 18h – Promenade en Petit Train Le Petit Train vous fait découvrir la Ville – Départ Parvis de la médiathèque

14h > 19h – Animation musicale avec Les Mozdrums Fanfare lumineuse et musiciens scintillants, la troupe Mozdrums bat le pavé au son de leurs rythmes de percussion avec leurs effets de lumières ! – Place de la République

Mercredi 18 décembre

14h > 18h – Atelier maquillage pour enfants - Place de la République

14h > 18h – Structures gonflables Faucheuse mécanique et jeux de tir, des animations interactives à partager pour les petits et les grands ! – Place de la République

18h – Chorale des enfants du « KT de Marseillan » de l’Eglise Saint Jean-Baptiste – Place de la République

Vendredi 20 décembre

18h > 20h – Animation musicale avec Batuca Nostra Percussions brésiliennes – Place de la République

Samedi 21 décembre

14h > 17h – A la découverte des jeux en bois traditionnels 20 jeux en bois à découvrir et partager – Place de la République

15h > 17h – Spectacle ‘Aux rythmes de noël’ Spectacle interactif pour enfants – Préparez la venue du père Noël avec des chansons et des rires – Place de la République

Dimanche 22 décembre

15h – Défilé de feu « Errance enflammée » Des jongleurs cracheurs de feu dans une ambiance festive et chaleureuse.

17h – Spectacle « Feu acoustique » Performance chorégraphiée de cracheurs de feu en musique

18h – Spectacle de feu « Firdawa » De la danse, du feu jonglé et craché, des percussions, de la flûte, de la guimbarde et un final de pyrotechnie

14h > 18h – Promenade en Petit Train Le Petit Train vous fait découvrir la Ville – Départ Parvis de la médiathèque

Lundi 23 décembre

14h > 18h – Atelier maquillage pour enfants - Place de la République

14h > 18h – Parade des en musique des personnages de dessins animés - Place de la République

Mardi 24 décembre

21h30 – Messe de Noël - Eglise Saint Jean-Baptiste

Jeudi 26 décembre

10h > 18h – Démonstration de « Sculpture sur bois » Le sculpteur sur bois Gérard Saez réalisera une oeuvre en bois représentant un élément emblématique de notre ville – Place de la République

16h > 18h – Spectacle ‘Un tour du monde pour le père Noël’ Spectacle interactif pour enfants – Des géants de pierre islandais au Japon, en passant par le Machu Picchu ou l’Afrique, une expédition fantastique remplie de légendes, d’histoires et de rencontres inattendues – Théâtre Henri Maurin

Vendredi 27 décembre

10h > 18h – Démonstration de « Sculpture sur bois » Le sculpteur sur bois Gérard Saez réalisera une oeuvre en bois représentant un élément emblématique de notre ville – Place de la République

14h > 17h – Atelier « Sculptures sur bois » pour enfants Venez–vous essayer à la sculpture sur bois – Place de la République

14h > 17h – A la découverte des jeux en bois traditionnels 20 jeux en bois à découvrir et partager – Place de la République

Samedi 28 décembre

14h > 18h : Renne mécanique et jeux gonflables Qui restera assis le plus longtemps sur le Renne de Noël ? Petits et grands pourront s’affronter afin de faire le meilleur temps ! Des jeux gonflables feront également le bonheur des plus petits – Place de la république

17h – Concert : Quatuor vocal classique par l’orchestre Paul Selmer - Eglise St Jean Baptiste

Dimanche 29 décembre

14h > 18h – Promenade en Petit Train Le Petit Train vous fait découvrir la Ville – Départ Parvis de la médiathèque

17h > 19h – Parade ‘La princesse des glaces’ La princesse des glaces et ses pingouins musiciens quittent le pays du grand froid pour rendre visite à tous les enfants – Place de la République

Lundi 30 décembre

14h > 18h – Parade des en musique des personnages de dessins animés - Place de la République

Mercredi 1er janvier 2020

18h00 – Ouverture de la Nouvelle Année par Monsieur le maire, suivi du Premier Feu d’artifice 2020 - Place de l’église