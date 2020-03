LE CAP D'AGDE - 17 ème Festival d'humour du 18 au 26 avril 2020 

Palais des Congrès - CAP D'AGDE

17 ème FESTIVAL D’HUMOUR 2020

Vincent Ribera Organisation présente

ANNE ROUMANOFF « Tout va bien ! »

SAMEDI 18 AVRIL 2020 - 20H30

Anne Roumanoff revient avec un tout nouveau spectacle : "Tout va bien !".

Tout va vraiment bien ? Au menu, les réseaux sociaux, Emmanuel Macron, le politiquement correct, les femmes divorcées, la start-up nation, les sites de rencontres, le culte de l'apparence...

Anne Roumanoff n'a jamais été aussi mordante, sensible, libre et rayonnante que dans ce nouveau spectacle.

Tarifs : 45 € Parterre numéroté catégorie 1

39 € Gradin numéroté balcon catégorie 2

ZIZE " La Famille Mamma mia !!! "

JEUDI 23 AVRIL 2020 - 20H30

Zize « La Famille Mamma mia !!! », rires assurés pour toute la famille !

Zize la marseillaise, totalement déjantée, mi-cagole, mi-bourgeoise, va marier son fils. Autoritaire, envahissante, elle compte bien tout organiser pour faire de cette journée mémorable le « mariage du siècle ». Rien ne lui fait peur, si ce n’est sa future belle-fille accompagnée de sa mère qui ne risquent certainement pas de se laisser faire.

Gags en séries, quiproquos, Zize saura-t-elle embarquer sa belle-famille dans ses aventures pagnolesques ? Tout y passe, du choix du traiteur, aux tenues de cérémonie, en passant par les cadeaux et la fameuse liste des invités. Drolatiques, surréalistes, les rebondissements abondent avec de grands moments « Pagnolesques », des dialogues bien trempés, une Zize en grande forme et sur son 31.

Comme dit le dicton « Les amis on les choisit, la famille on la subit ».

Rire garanti, avec des personnages loufoques et variés, de cette charmante mais pas moins allumée famille des tronches en biais.

Tarif : 25 € Place numérotée

CHANTAL LADESOU « On the road again »

VENDREDI 24 AVRIL 2020 - 20H30

Le rideau s’ouvre sur ses nouvelles aventures que ses enfants lui font jouer, mère, belle-mère, grand-mère et ses quarante ans de mariage avec son mari Michel tandis qu’en coulisse le théâtre du rond-Point lui remet cette année Le Topor d’Or de La Comédienne qui « sort du cadre », que Le Cinéma lui fait de l’oeil, qu’elle est chouchoutée, chahutée aux Grosses têtes sur les ondes par Laurent Ruquier.

Voix rauque, geste innée, esprit baroque, surprenante, gaffeuse et charmeuse pour rire, sourire et se moquer en oubliant que c’est de soi elle vous fait découvrir les coulisses de l’exploit.

Chantal Ladesou, un show qui traverse les générations !

Are you ready?

Tarif : 39€ Place numérotée

THAÏS “ Hymne à la joie ! ”

SAMEDI 25 AVRIL 2020 - 20H30

Un one woman show de Thaïs Vauquières et Stéphane Casez, mise en scène de Stéphane Casez.

Si le matin, devant le miroir, vous êtes plus Amy Winehouse que Kate Middleton,

Si vos parents sont encore plus immatures que vous, Si votre meilleure amie est votre pilule du lendemain, Si votre vie sentimentale ressemble à un désert, Si votre vie amoureuse se passe exclusivement sur TINDER, PAS DE PANIQUE !

Vous n’êtes pas totalement "has been"… Car la vie de Thaïs est bien pire !

Mieux que le prozac, venez découvrir "Hymne à la joie !" un véritable élixir de rire et de bonheur.

Tarif : 25€ Place numérotée

NOELLE PERNA « Certifié Mado »

DIMANCHE 26 AVRIL 2020 - 20H30

Moi Mado née à Nice le 31 juillet 19 cent....Biiiiiiiip !

Certifie que tout ce que vous entendrez et tout ce que vous verrez lors de notre prochaine rencontre ne comporte aucune cagade inventée (ou presque). J’ai décidé de répondre à toutes les questions et surtout de répondre à celles..... que vous ne vous poserez jamais !

Fini le shove bin’z plein de cagades. À partir de dorénavant et jusqu’à désormais…

Que du CERTIFIE MADO

Ps : Pour le.... Biiiiip.... concernant l’année de ma naissance, ne pas croire ce qui est dit sur internet !

Tarifs : 39€ Place numérotée CONTACT & INFORMATIONS PRATIQUES

