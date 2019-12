AGGLO HERAULT MEDITERRANÉE - Le parc d’activités économiques de la Capucière se dessine

Il va avoir fière allure ce nouveau parc d’activités économiques de la communauté d’agglomération Hérault Méditerranée.

Les travaux en cours se dessinent

Dès l’entrée du site sur Bessan, la pépinière d’entreprises « Héliopôle » donne le ton pour prochainement assurer le meilleur service possible aux nombreuses startups d’ores et déjà intéressées. L’offre comprend la recherche des financements, l’appui à la réalisation du plan d’affaires, l’hébergement en pépinière ou l’implantation dans un parc d’activités, l’aide à la formation et au recrutement…

Les premières entreprises arrivent