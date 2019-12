Déambulation féérique et musicale qui sillonne les rues du centre historique. Venez voir défiler le Père et la Mère Noël, leurs lutins, des musiciens, des acrobates, des échassiers... et tous les personnages hauts en couleurs qui peuplent la forêt du Père Noël !



Départ Gare du Nord - 17h30



Plus d'infos sur le programme de Nadal : https://urlz.fr/bbtS