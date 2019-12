INSOLITE - Le Grau d'Agde prend des allures de Miami Beach en cette fin d'année

C'est bien connu, quand on aime le surf, il faut être prêt à avaler les kilomètres pour aller chercher les meilleurs spots de glisse.

Cocoa Beach ou « surf city » est située sur la côte-est de la Floride. Il y a aussi Miami beach et sa température d'eau qui oscille toute l'année entre 21 et 30 degrés.

Il existe également des solutions plus économiques et certains adeptes n'en démordent pas ! Pour eux, le meilleur spot d'automne se situe au Grau d'Agde et ils l'ont encore prouvé ces derniers jours.

Félicitations à ces sportifs anonymes qui se reconnaîtront certainement !