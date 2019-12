AGDE POLITIQUE- Les intimidations d'un illusionniste ! par Jean-Louis Cousin

Dans un communiqué diffusé sur herault-tribune, le député LREM Christophe Euzet vient faire la leçon aux Agathois. Ce Monsieur, entré en politique pour s'asseoir sur un siège de député, qui n'a jamais, avant cela, collé une seule affiche, distribué un tract, ou parlé à un électeur, se prend pour qui ? Il est, certes, parlementaire, mais il n'est que cela. Il n'a ni militants, ni maillage territorial. Son intérêt politique pour notre territoire a commencé en mai 2017, il se terminera avec son mandat. Il est l'homme de Macron à Sète, et c'est tout.

Aussi, au nom de quoi Sa Majesté Euzet se permet-il de distribuer des bons et mauvais points aux candidats agathois ? Pour lui, M. Nadal est vaguement intéréssant car il n'a pas été "irrévérencieux" à son égard. M. D'Ettore lui plait un peu plus, car il a des relations "convenables" avec lui. On croit rêver !

Naturellement, j'ai droit à la plus mauvaise note (et c'est rassurant !). Si mon équipe et moi-même étions élus, ce serait selon M. Euzet "un désastre pour les Agathois". Pourquoi ? Il ne le dit pas. En revanche, ce que M. Euzet dit, et ce n'est pas très républicain, c'est ceci : "Les relais financiers de l’Etat sont nombreux et nous, parlementaires, pouvons les dynamiser. Il serait désastreux pour les agathoises et les agathois que la ville tombe dans l’escarcelle de la droite extrême, car la coopération avec ses élus est absolument impossible.". En d'autres termes, M. Euzet affirme clairement qu'il ferait tout pour couper les vivres à Agde si le nouveau maire ne lui plaisait pas. C'est à la fois scandaleux et... ridicule. Ridicule car impossible. L'exemple de Robert Ménard à Béziers le démontre. Son élection n'a pas privé sa ville de subventions. Au contraire ! Béziers profite à plein des millions de subventions de l'Etat dans le cadre du Plan coeur de ville.

Les menaces de M. Euzet visent donc seulement à faire peur aux électeurs. La méthode est minable. Mais je tiens à rassurer les Agathois, le pouvoir de nuisance de Christophe Euzet est égal à son poids politique : zéro, semblable à la note obtenue au dernier Argus des Députés sur la mandature en cours : 0 sur 20.