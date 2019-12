AGDE - Défaite logique du ROA à GRUISSAN

DIMANCHE 15 DECEMBRE 2019

GRUISSAN 24 – RO AGDE 6

Défaite logique des Agathois.

La cabane est tombée sur le chien, il est vrai que le lieu dit des « Cabanes de Fleury « est tout proche et cette expression due à notre emblématique Roger COUDERC raisonne bien dans les têtes des supporters Agathois…. Les jaunes et bleus semblent émoussés par les derniers matchs joués. Ils fournissent un match en dessous de leur niveau actuel et pas assez relevé pour obtenir un meilleur résultat : Gros problèmes en touche et de nombreux plaquages ratés ont facilité la tâche des Audois.

D’entrée de jeu les rouges et noirs entrent dans les 22 mètres adverses et suite à plusieurs plaquages manqués vont inscrire un essai en bonne position par leur numéro 6. Transformation du 15 (7 – 0 à la 3e). Les Agathois occupent le terrain Audois. Une pénalité leur est accordée et Amoros enquille (7 – 3 à la13e). L’occupation du terrain par les Héraultais est constante mais infructueuse. Une nouvelle pénalité leur est accordée. Amoros engrange (6 – 7 à la 17e). L’on pouvait entrevoir une belle surprise car une belle percée d’Ortega susceptible d’aller au bout est avortée de peu. Une nouvelle pénalité est accordée aux audois et réussie par le 15 (10 – 6 à la 38e).

Mi-temps 10 – 6)

Dès la reprise les locaux accélèrent le jeu et sont récompensés par un essai du 3 transformé par le 15 ((17 – 6 à la 42e). Décidemment les débuts de périodes ne nous conviennent pas et cela commence à se compliquer sérieusement pour ramener quelque chose à la maison. Les jaunes et bleus ne lâchent pourtant pas. Il manque toujours un petit quelque chose pour concrétiser leurs actions. A plusieurs reprises des groupés pénétrants échouent à quelques centimètres de la ligne Audoise très bien défendue. Ils Essayent d’emballer le match par des attaques de leurs trois quarts et des coups de boutoir des avants, mais toujours rien de plus au tableau d’affichage. Puis vint la fatidique 62e minute avec un essai de pénalité accordé aux Héraultais, après une vive action face à des jaunes et bleus qui jouaient à 14 depuis 2 minutes. Les Héraultais font le forcing pour enlever le bonus offensif aux Audois, en vain. La messe était dite….. .

Score final 24 à 06.

Dure réalité. L’on savait qu’il ne serait pas facile d’aller affronter cette formation invaincue jusqu’à lors sur sa pelouse. Pour vaincre en terre Audoise il faut lui opposer une équipe en pleine possession de ses moyens.

La trêve des confiseurs avec ses 4 semaines de repos sera la bienvenue pour recharger les organismes et récupérer les blessés.

La première et prochaine rencontre des matchs retour aura lieu le dimanche 12 janvier à MILLAU.

Le groupe :

1 GARRIGUES – 2 RIVIERE – 3 COSSIA – 4 JIMENEZ – 5 ARIS J – 6 ARIS T

7 DAURES – 8 CHABAUD (cap) – 9 ALMUNIA – 10 ABELA – 11 AMOROS – 12 FOURQUIER – 13 MALATERRE – 14 ORTEGA – 15 LAUTIER – 16 MERENDA – 17 DUPIN BELLEVILLE – 18 MENDES – 19 MONNOT – 21 MONTAGUT – 22 PETIT.

Entraîneurs : Karne KAUFANA – Momo BEN BOUHOUT

Adjoint terrain : Olivier JUANA

Soigneur : Florian JOULIAC

Vidéo : Louis DEL AGUILA

BONNES FETES DE FIN D’ANNEE A TOUS LES SYMPATHISANTS, JOUEURS GRANDS ET PETITS, DIRIGEANTS ET BENEVOLES DU RUGBY OLYMPIQUE AGATHOIS.

René PERILLOUX