FLORENSAC - Le Père Noël invité chez les pompiers

Jean-Paul Valéry le chef de corps du centre de secours, avec le concours du bureau et des bénévoles de l’amicale des pompiers de Florensac et son président Christophe Calatayu, avaient invité les enfants des soldats du feu ce samedi 14 janvier, dans l’enceinte de leur caserne.

Il faut dire que pour cet après-midi récréatif, les organisateurs avaient un invité de taille en la personne du père Noël.

En attendant cet invité spécial, les enfants ont dégusté des crêpes, ont été maquillé par une artiste et on fait des tours de traîneau, attelé et conduit par Emilie de l’association « le cheval est magique ». C’est Tendresse, une jument bretonne qui a eu l’honneur de promener les petits, avant de s’éclipser avec le traîneau, pour aller chercher le père Noël.

Le vieil homme qui, si souvent a fait rêver les bambins, s’est prêté au jeu des photos avant de rejoindre le foyer de la caserne pour une grande distribution de cadeaux. De nouveau les flashs ont crépité. Malgré un agenda chargé, le maire Vincent Gaudy n’a pas voulu rater ce moment et a pu se libérer un instant pour se rendre au centre de secours et s’imprégner de l’ambiance qui y régnait.

Avant de se séparer, tous ont pris un goûter offert par l’amicale des pompiers de Florensac.