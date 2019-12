MARSEILLAN - Le chauffage installé à l’église pour les festivités de Noël

Les importants travaux de rénovation de l’église Saint-Jean Baptiste viennent d’être complétés par l’installation d’un chauffage à air pulsé dans la nef.

Ce système consiste à “aspirer” l’air dans le bâtiment par le sol puis à le faire passer dans une chaudière et le restituer également par le sol en soufflant.

Ce système est très réactif et peu inerte. Il permet une mise en température de l’église en peu de temps et assure une température constante et homogène dans la partie basse et occupée du volume.