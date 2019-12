PORTIRAGNES - La création d'une crèche de Noël de 2 mètres 60 !

Véronique vous présente sa création : une crèche de Noël de 2,60 mètres !

Suivez toute les étapes de la conception :

Véronique explique :

Cela fait plusieurs années que je réalise une crèche de Noël.

J'ai souvent changé de structure mais depuis trois ans, j’ai gardé la même base.

Je l'ai néanmoins agrandit de toutes parts : elle est passée de 2,20m sur 50 cm à 2,60m sur 70 cm. J'ai ajouté un niveau sur l'arrière. Les personnages installés dans ce nouvel espace sont plus petits qu'à l'avant pour donner un effet de profondeur.

Je n'ai pas de santons provençaux car ma crèche est de style oriental et représente en quelque sorte la scène de la nativité à Bethléem.

La structure en polystyrène est recouverte de plusieurs couches de papiers journaux imbibés dans la colle à tapisser.

Pour parfaire sa solidité, il a fallu de longues journées de séchage entre chaque couche.

La peinture a été finalisé au mois d'octobre.

Ma crèche initiale (2016) a été entièrement recouverte de papiers journaux et repeinte pour que le décor complémentaire soit dans les mêmes teintes.

J'ai repris les "travaux" cet été. Mes petits-enfants Maëline et Tylio ont participé au collage du papier journal et à la première couche de peinture.

Plusieurs couches de peinture ont été nécessaires pour donner un aspect vieilli.

Pour l’illumination, j'ai éclairé avec des bandes de leds à piles, outre les figurines, les animaux et quelques objets… J'ai utilisé un peu de foin, des cailloux, de la litière pour chat et un peu de sable pour garnir le tout...

Félicitation pour cette belle création !!