SERIGNAN - Record d'affluence pour la 29e édition de la foire au gras !

Vous avez été très nombreux à plébisciter cette édition 2019 placée sous le signe de la bonne chère.

La sélection rigoureuse des producteurs, paysans, artisans et commerçants paye chaque année faisant de cette Foire un événement incontournable pour les gastronomes de la région. Plus de 80 exposants ont ainsi montré leurs talents et savoir-faire en toute simplicité car la qualité et le goût ne mentent pas.

Sérignan se prépare déjà pour la trentième édition qui s’annonce déjà légendaire.