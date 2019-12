LE CAP D'AGDE - Dernier Bain de l'Année le mardi 31 décembre 2019

Quelle que soit la météo, les baigneurs les plus courageux relèvent une nouvelle fois le défi du traditionnel dernier bain de l’année.

Parmi les traditionnels bains de fin d'année qui ont lieu sur les plages françaises, celui du Cap d'Agde, qui aura lieu le lundi 31 décembre 2019 de 12h30 à 13h, se distingue par son originalité : c'est le seul à se dérouler sur une plage naturiste.



C'est l'occasion pour tous, baigneurs et spectateurs, de participer à une grande tombola au profit de la SNSM (Société Nautique de Sauvetage en Mer).



Pour sa 31ème édition, les organisateurs du « Dernier Bain de l'Année » (l'Union de Professionnels du Tourisme Naturiste, la ville d'Agde, le Comité des Fêtes d’Agde et du Cap d'Agde, la Route des Vignerons et des Pêcheurs CAHM), invitent comme chaque année les courageux baigneurs à relever le défi.

Ouvert à tous, le rendez-vous est fixé sur la plage de Port Nature, qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige... le tout dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

12h30 - Plage du Village Naturiste du Cap d'Agde