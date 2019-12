AGDE - Conférence : être adolescent en 2020 construction des identités et perspective d'avenir

" Être un adolescent en 2020 construction des identités et perspective d'avenir " conférence débat animée par le sociologue Rémi Lemaître de l'association AARJIL (Association d'Aide et de Recherche pour les Jeunes et les Institutions en Languedoc).

Son but est de mettre en place une action vers les parents sur la vision des adolescents au sein de notre société. Les nombreuses difficultés que peuvent rencontrer les parents font resurgir des problèmes de construction des identités et d'incapacité à pouvoir se projeter dans l'avenir pour leurs adolescents.

Améliorer la situation entre les parents et leurs enfants en valorisant l'estime de soi, en restaurant des relations intrafamiliales constructives, en engageant une démarche d'ouverture extérieure et de sociabilisation, en informant les parents de la vision de ce qu'est le fait d'être adolescent aujourd'hui grâce à plusieurs études établies à ce sujet, en échangeant sur les méthodes utilisées par certains parents pour mettre ou remettre du lien avec leurs adolescents au sein de leur famille.