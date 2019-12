ROTARY CLUB AGDE-CAP D’AGDE - Le Gouverneur en visite

Les membres du Rotary Club Agde-Cap d’Agde, accompagnés de leurs conjoints se sont réunis le mercredi 13 novembre 2019 à leur Siège à l’Hotel Mercure pour partager un dîner en l’honneur de la visite de Jean-Louis COMET, Gouverneur du District 1700 du Rotary International.

La Présidente du Club, Nicole POLLET l’a accueilli et présenté à l’assemblée puis lui a remis la participation du Club à la Fondation Rotary, deux chèques, l’un de 2000€ pour le financement des Programmes mondiaux de la Fondation et l’autre de 1000€ plus spécifiquement dédié au financement de l’éradication de la polio dans le monde. Ensuite le Gouverneur Jean-Louis COMET a pris la parole pour entre autres souligner son plaisir de venir à la rencontre d’un Club dynamique et très convivial. Il a ensuite expliqué son rôle de Gouverneur du District 1700, le plus étendu de France qui en comprend 18. Dans son année de gouvernorat chaque Gouverneur (plus de 500 dans le monde) est tenu de visiter tous les Clubs de son District. Le District 1700 (Occitanie plus Andorre) comprend 100 Clubs pour plus de 2700 membres. Il a ensuite souligné qu’il faut absolument donner l’envie de rejoindre le Rotary et c’est pour cela que la Communication est sa priorité pour toute son année de gouvernorat. Faisons savoir ce que nous faisons a-t-il dit et « Connectons le Monde », thème du Président du Rotary International Mark Daniel MALONEY.

Devise du ROTARY : « SERVIR D’ABORD »