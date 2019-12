MONTAGNAC - Exposition et conférence autour des Femmes de l'étang de Thau

Du 13 au 31 janvier 2019, l'association LASER exposera dans ses locaux (13, rue Aspirant Lebaron à Montagnac) les photographies et les textes du livre "Femmes d'étang" de la photographe Sylvie Goussopoulos et du sociologue Pierre Sécolier. L'exposition sera ouverte aux visiteurs les mardi, jeudi et vendredi de 13h à17h.

Le vendredi 24 janvier 2019, à 18h30, les auteurs proposeront une discussion autour de la question "Travail de femmes, métiers d'hommes? Les petits métiers de l'étang de Thau". En effet, pendant des décennies, de nombreuses activités ont été exercées par les hommes autour de l'étang de Thau. Malgré cette présence masculine, les femmes ont développé de nouvelles compétences et ont réaffirmé leur rôle et leur place sur ce territoire. Au-delà de leur expérience et de leur analyse, ils nous apporteront également quelques éléments de réponse à plusieurs questions : Aujourd'hui, comment les femmes se situent dans ce paysage masculinisé? Quelles sont les évolutions qui ont marqué les générations? Quel est leur rôle et quelle place occupent-elles?

Pour tout renseignement vous pouvez téléphoner au 04 67 24 37 48 ou envoyer un mail à pierres.assolaser34@orange.fr