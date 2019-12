BESSAN - Le permis d’aménager a été délivré pour l’espace Louis Baldy

Le centre-ville de demain se construit aujourd’hui ! Au-delà des travaux d’embellissement en cours avec la requalification des places de la Promenade et de la Mairie, il semble également nécessaire pour la municipalité de créer et d’aménager des espaces de stationnement, afin de favoriser l’attractivité du cœur de ville. Il en va du maintien du commerce local et de son nécessaire développement.

Dans ce cadre, l’espace Louis Baldy, grand parc de stationnement existant à l’entrée de ville situé route de Marseillan, vient de se voir délivrer le permis d’aménager visant sa prochaine réhabilitation complète. Aujourd’hui, son état n’est absolument pas conforme aux besoins et malgré un recours déposé par un administré, son aménagement reste une priorité pour le maire, qui a confirmé sa réalisation.

Ainsi, un marché public va être lancé pour un aménagement en 2020 avec la réfection du sol aujourd’hui en simple terre, la création de liaisons piétonnes, l’éclairage du site, la plantation d’espaces paysagers… Avec pour objectif également d’y installer, à terme et en fonction d’un futur dossier à déposer, des ombrières photovoltaïques. Une future réalisation complémentaire aux travaux actuels.