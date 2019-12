CANTON D’AGDE - L'actualité des conseillers départementaux Marie-Christine FABRE DE ROUSSAC et Sébastien FREY

Au cours de la dernière journée de la session budgétaire du Conseil Départemental de l’Hérault, Marie-Christine FABRE DE ROUSSAC et Sébastien FREY ont approuvé la convention pluriannuelle de partenariat entre le Département et le Service Départemental d'Incendie et de Secours donnant à nos pompiers les moyens d'agir au service de tous. Nous avons aussi approuvé le budget alloué à la Maison des Personnes Handicapées de l'Hérault…