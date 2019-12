PEZENAS - « Osons Pézenas ! » a réuni son Assemblée générale

Créée en juin 2014, l’association « Osons Pézenas ! » a réuni son Assemblée générale annuelle ce 16 décembre 2019.

Ce fut l’occasion de préciser une règle de droit qui conduit l’association à mettre ses activités publiques et onéreuses en sommeil pour respecter strictement le Code électoral qui prévoit qu’une personne morale ne doit pas participer au financement d’une campagne électorale. Ainsi, l’association n’engagera aucun moyen financier dans le cadre des élections municipales des 15 et 22 mars 2020. Respectant par anticipation le droit, elle n’a plus proposé de rendez-vous public et diffusé de bulletin d’information depuis le mois de juillet 2019.

L’Assemblée générale a également permis au bureau de l’association de dresser un bilan financier et moral. Au titre de ce dernier, il a fait état des activités de l’association depuis sa création dont notamment la publication de dix bulletins d’information, la tenue d’un blog et de réseaux sociaux, l’organisation de six repas républicain, de trois balades citoyennes et de sept conférences débats autour de différents thèmes dont le patrimoine culturel immatériel, la laïcité, la restauration scolaire, l’urbanisme et la retirada, la mise en place de sept ateliers participatifs et l’invitation à une soirée de vœu inversée intitulée « Mon vœu pour Pézenas ».

Plus particulièrement, les personnes présentes ont tenu à insister sur les ateliers participatifs organisés entre octobre 2018 et juin 2019 afin de construire collectivement l’avenir de Pézenas. Ils ont fait suite à un appel que l’association a lancé à la population et qui visait à miser sur l’intelligence collective et l’énergie citoyenne sans exclusive, sans sectarisme et sans barrière inutile. Ils ont permis de réunir une quarantaine de personnes lors de chaque réunion et de débattre de différentes thématiques autour d’une ville verte et autonome, de la citoyenneté et de la solidarité, de la culture et des loisirs ainsi que des développements possibles pour Pézenas.

Après avoir écouté et validé le bilan financier du trésorier et renouvelé son Conseil d’administration, les membres de l’association ont tenu à se prononcer sur le soutien qu’ils souhaitent apporter à l’équipe réunie autour d’Armand Rivière et Le Printemps de Pézenas. Ils retrouvent dans cette démarche l’esprit d’ouverture et de citoyenneté défendu par l’association ainsi que les impératifs démocratiques, solidaires et écologiques qu’ils partagent. Evidemment, les adhérents s’engageront à titre individuel, l’association mettant ses activités en sommeil jusqu’à une prochaine Assemblée générale.