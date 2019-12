SANTÉ - L'aspirine, le paracétamol et l'ibuprofène ne seront plus en accès libre en pharmacie

C'est une petite révolution qui va s'opérer dans les pharmacies à compter du 15 janvier 2020 !

L'aspirine et les anti-douleurs à base de paracétamol et d'ibuprofène, vendus sans ordonnance, ne seront plus en accès libre dans les rayons des pharmacies à partir du 15 janvier 2020 vient d'annoncer l'agence du médicament (ANSM) ce mardi.

Limiter les usages risqués

L'objectif de cette nouvelle mesure est de "favoriser le bon usage de ces médicaments d'utilisation courante", vendus sans ordonnance, et de limiter les risques liés au surdosage. Trop de paracétamol peut notamment provoquer de graves lésions du foie rappelle l'ANSM qui précise qu'un message "surdosage = danger" sera apposé "sur les boîtes des médicaments contenant du paracétamol afin d'alerter" sur les risques "dans les prochains mois".

À partir du 15 janvier prochain, il faudra donc directement s'adresser au pharmacien pour se voir délivrer des médicaments contenant du paracétamol (Doliprane, Efferalgan, Dafalgan...), de l'ibuprofène (Advil, Nurofen...) ainsi que l'aspirine.

Un surdosage peut être mortel

Pour rappel, L' ANSM indique que pour un adulte sain de plus de 50 kilos, la dose maximale de paracétamol est de 3 grammes par 24 heures, c'est-à-dire 1 gramme par prise avec un espace d'au moins 6 heures entre chaque prise. Un surdosage peut être mortel.