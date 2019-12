AGDE HANDBALL - Un Président fier de ses joueuses et joueurs

Le mot du Président : « Je félicite les joueurs de Prénationale qui ont atteint leur premier objectif, évoluer en Poule Haute pour la phase 2 du championnat. Je suis satisfait de la manière dont s’est déroulée la première phase. Cette équipe monte en puissance et il va y avoir une réflexion du club sur les nouvelles missions à fixer pour la fin de la saison. Je remercie les joueurs, le staff, les supporters qui ont contribué à la réalisation de cet enjeu. Je félicite toutes les équipes masculines et féminines pour leurs prestations satisfaisantes en cette mi saison et souhaite voir ces résultats positifs se poursuivent jusqu’à la fin de la saison. Je souhaite aux sponsors, aux licenciés, aux bénévoles, aux accompagnateurs ainsi qu’à tout ceux qui contribuent au bon fonctionnement du Club Agde Handball de passer d’agréables fêtes de fin d’année et je leur dis à l’année prochaine pour de nouvelles aventures sportives. »

Pour clôturer cette année 2019 et la phase 1 du championnat nos joueurs de Prénationale Masculins se sont déplacés à Aramon. Les deux équipes avaient le même chalenge, passer en poule haute pour la phase 2 du championnat. Les Agathois sont directement rentrés dans la partie en pratiquant un jeu fluide solidaire, avec une défense solide et une bonne réussite dans les tirs. En milieu de seconde période nos joueurs avaient 5 buts d’avance mais nos adversaires ont changé de défense et sont passés en mode rude ainsi la première période se termine en notre faveur 17 buts à 18. Dès la première action de la second période les Aramonais égalisent, nos joueurs gardent un mental très fort, durant toute la seconde période les deux équipes sont au coude à coude, les quelques supporters craignent le même scénario que face à Vergèze et donnent de la voix, le public local aussi mais très fairplay. A la 58ème minute le score est de 33 buts à 33, avec beaucoup de détermination les rouges et noirs marquent deux buts dans la dernière minute. Un grand bravo à l’ensemble des joueurs pour cette victoire 33 buts à 35. Merci de nous avoir fait vibrer à tous les matchs de cette première phase.

Buts et pénalités pour l'équipe d'Agde : Thomas Bizot : 4 buts. Loïc Casanova Capitaine : 3 buts, 1 fois 2 minutes. Anthony Causeret. Vincent Cornée : 9 buts. Mathieu Froidefond. Théo Lognos : 5 buts. Aymeric Longin : 1 fois 2 minutes. Jordan Rey : 2 buts, 1 avertissement. Jeremy Roques Gardien de but : 10 arrêts. Alexandre Tomas : 12 buts, 1 fois 2 minutes. Jacques Gilliot : Officiel responsable. Paolo Duarte Sébastiao : Officiel. Florent Sanchez : Officiel.

Buts et pénalités pour l’équipe d’Aramon : Yann Abeillon. Mounir Arahji : 7 buts. Nabil Bensalah : 1 but. Florian Boileau Gardien de but : 5 arrêts. Julien Boutrou Capitaine : 4 buts, 1 fois 2 minutes. David Dumas. Mohamed El Bali : 1 but. Gregory Marchal : 4 buts. Brandon Petiot : 1 but. Romain Reynes : 7 buts, 1 avertissement. Hamza Sabki Gardien de but : 2 arrêts. Louis Terme : 2 buts. Théo Vannier : 2 buts, 1 fois 2 minutes. Anthony Viscart : 4 buts, 1 avertissement. Clement Derousseau : Officiel Responsable.

Les Seniors Féminines ont reçu Teyran une rencontre où les deux équipes ont pris la tête tour à tour sans jamais creuser un écart de plus de trois buts. A la pause le score est de 10 buts à 7 pour les Agathoises. Pendant le premier quart d’heure de la seconde période, nos adversaires profitent d’un coup de fatigue de nos joueuses pour inverser le score en leur faveur, un temps mort judicieusement placé, le coach trouve les solutions et nos joueuses prennent la rencontre en main. Avec cette fin de match totalement Agathoise ce sera une jolie victoire 24 buts à 18. Félicitations à toutes.

Les Seniors Réserve Masculins se sont déplacés à Lattes les Agathois face à une équipe structurée et plus technique, se sont inclinés 33 buts à 14.

Les Moins de 18 ans Masculins se sont déplacés à Montarnaud une belle rencontre où les Agathois n’ont laissé aucune chance à leurs adversaires. Une victoire 25 buts à 35. Félicitations à Eliot, Thomas, Billy, Estéban, Angel, Paul-Jean, Victor, Tanguy, Isham.

Les Moins de 18 ans Féminines de l’Entente Frontignan Thau / Agde ont reçu l’Union Pays d’Aix Bouc Handball (13). Nos joueuses pourtant toujours battantes n’ont pas pu tirer leur épingle du jeu, elles ont tellement donné jusque là qu’elles ont eu un coup de fatigue. Elles s’inclinent sans démériter 21 buts à 31. Félicitations pour leurs parcours en première phase.

Les Moins de 17 ans Féminines de l’Entente Frontignan Thau / Agde en déplacement à Clermont Salagou s’inclinent 40 buts à 20.

Les Moins de 15 ans Féminines de l’Entente Frontignan Thau / Agde se sont imposées 30 buts à 17 à domicile face à Clermont Salagou.

Les Moins de 15 ans Masculins ont reçu Rivesalte une rencontre totalement Agathoise avec les trois tiers temps remportés sans trop de difficulté 13 buts à 7, 9 buts à 1 et 9 buts à 5, victoire 31 buts à 13 et un grand bravo à Louis, Noé, Jordan, Théo, Matin, Lucas, Sami, Ange, Nathan, Dorian, Enzo et Jimmy. Leur coach les encourage à poursuivre sur leur lancé un beau parcours en première phase.

Les Moins de 13 ans Masculins ont joué le premier tour de la coupe de l’Hérault face à Lattes c’est une victoire bien mérité 25 buts à 14. Nos jeunes Agathois sont arrivés à gérer leur stress, ils ont appliqué les consignes ainsi ils passent au second tour de la coupe Bravo à tous.

Les Moins de 11 ans Masculins pour le premier tour de la coupe de l’Hérault ont affronté Frontignan face à cette équipe supérieure physiquement et techniquement ils s’inclinent 15 buts à 28 pas de second tour.

Le Club d’Agde Handball remercie l’ensemble des joueurs (euses), les accompagnateurs (trices), les photographes, ainsi que toutes les personnes qui se sont déplacées pour assister aux rencontres.

Le prochain rendez-vous c’est Samedi 21 décembre pour notre après midi porte ouverte 100% féminine de 14h.00 à 18h.00 au gymnase Molinié.

Pour les matchs nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine et nous vous souhaitons de passer d’excellentes fêtes de Fin d’année.