BESSAN - La voirie communale est en permanence sécurisée dans les quartiers

La sécurité au quotidien dans une ville, ce n’est pas uniquement la sécurité publique et le sentiment de se sentir bien dans son environnement personnel et collectif. La sécurité, c’est aussi la sécurité routière en faveur de tous : automobilistes, motards, cyclistes et piétons. En 2018, la commune a obtenu le label national Ville prudente pour l’ensemble de ses actions concrètes en faveur de la prévention routière.

Des travaux municipaux sont réalisés en permanence afin de poursuivre toutes ces initiatives permettant de mieux sécuriser l’ensemble des axes routiers et piétonniers : les petites rues comme les grandes avenues, les places publiques comme les chemins de vigne. Les efforts dans ce domaine sont nombreux et la liste exhaustive est difficile à établir, selon la mairie, tant les divers aménagements sont constants.

Actuellement, les abords de la nouvelle école maternelle Georges Bégou, située au départ de la route de Montblanc, font l’objet d’aménagements en faveur de la meilleure sécurité routière possible près d’un établissement scolaire. La zone de limitation à 30 km/h existante a été étendue et le terre-plein central est en cours de végétalisation pour éviter le stationnement anarchique face à la halle départementale de sport. Ou comment allié l’utile à l’embellissement du secteur.