BESSAN - Le dernier conseil d’agglomération de l’année s'est tenu à la salle des fêtes

Comme l’a dit le maire de Bessan, Stéphane Pépin-Bonet lors de son mot d’accueil à la salle des fêtes, « l’année 2019 de la communauté d’agglomération Hérault Méditerranée a débuté à Bessan avec la cérémonie des vœux à la halle de sport, il était tout à fait légitime qu’elle s’y termine avec ce conseil communautaire ». Une réunion où une soixantaine de dossiers ont été traités sous la présence de Gilles D’Ettore, maire d’Agde et président de l’intercommunalité.

D’importantes questions ont retenu l’attention des délégués communautaires comme l’adoption du programme opérationnel du contrat de territoire signé avec la région Occitanie, la réhabilitation de la piscine de Pézenas, la construction d’une digue rapprochée à Portiragnes-plage, l’adhésion au réseau des développeurs économiques, la vente de parcelles dans différents parcs d’activités économiques, la signature d’une convention avec la Fondation du Patrimoine pour la labellisation des façades…

Les dossiers bessanais étaient également à l’ordre du jour, et pas des moindres, puisqu’il a été également question d’acquisitions de terrains pour la construction d’un local pour le service eau et assainissement de l’agglo à la zone d’activités, la cession du terrain permettant la construction de la nouvelle caserne de sapeurs-pompiers ou encore l’adoption des règlements et des tarifs de la pépinière d’entreprises Gigamed à l’entrée de la Capucière.