AGDE - La Direction de la Petite Enfance a fêté Noël !

Samedi 14 décembre, la salle des Fêtes d’Agde a accueilli les nombreux enfants des crèches et des Relais des assistantes Maternelles (RAM) d’Agde et de Florensac, afin de célébrer les fêtes de fin d’année. Au programme de la journée, qui s’est tenue en deux temps, un spectacle musical intitulé « Noël Secret show » proposé par la compagnie Freddy Zuccher. Tous les enfants étaient enchantés et n’ont pas hésité à chanter, taper des mains et même danser pour les plus téméraires !

Le matin, le Maire d’Agde a assisté au Noël du RAM avec à ses côtés les membres du Conseil d’Administration du CCAS et la Directrice de la Petite Enfance, Colette Pascal. L’occasion pour le Maire de rappeler que « sont près de 1 000 enfants qui sont gérés au sein la Direction de la Petite Enfance du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la Ville. Tout au long de l’année, les 0 - 6 ans, sont accueillis dans des conditions optimales de confort et de sécurité dans les différentes structures d’accueil par du personnel qualifié ».

L’après-midi, l’Adjointe au Maire en charge de l’Action Sociale a participé au Noël des crèches. Elle a tenu au nom du Maire, de l’ensemble des élus, des membres du Conseil d’Administration du CCAS et de la Directrice « saluer le travail réalisé au quotidien par tous les agents concernés par la petite enfance ».

Un belle journée donc durant laquelle les enfants ont pu approcher le Père Noël en avant première !